Yeliz Koc hat am Kamelpenis schwer zu schlucken

Schließlich wartete auf alle ein 9-Sterne-Festmahl, während Teamchef Jürgen die meiste Zeit seiner Verantwortung verschlief und die Camper ihrem eigenen Schicksal überließ. Am Morgen knickt schließlich nicht nur sein Bett unter seiner Last ein, sondern auch er selbst unter der Last des Teamchefs. Keine Aufgabe wurde verteilt oder erfüllt, weshalb Nina übernehmen musste.