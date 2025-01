Lob und Segen für Burgenlands Altbischof Paul Iby

Ein besonderes Geschenk

In seiner Predigt bezeichnete er Iby als „Erneuerer“, der „bleibende Spuren“ in der Diözese hinterlassen habe und dabei stets „als Mensch, Christ und Priester“ vielen zum Hirten geworden sei: „Du bist ein Pilger der Hoffnung, der den Menschen unseres Landes das Evangelium verkündet und sie an das Ziel der Pilgerschaft, die Welt, erinnert, zu der wir alle gemeinsam unterwegs sind“.