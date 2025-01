Widhölzl: „Wir haben uns alles hart erarbeitet!“

Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stefan Kraft und Co. zertrümmern gerade im Weltcup alle Skisprung-Rekorde. Auf der Jagd nach der längsten Siegesserie einer Mannschaft möchte Cheftrainer Andi Widhölzl den Erfolgslauf auch am Wochenende beim Skifliegen in Oberstdorf fortsetzen.