Ein selten bunter Strauß an Geburtstagsgratulanten

In Wien unvorstellbar

Diesem bunten Strauß an Festgästen zollte sogar Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler in seiner Rede Respekt. Quasi: So etwas würde es in Wien nicht geben – nämlich dass Politiker unterschiedlicher Couleur einander einen Abend lang wohlwollend und respektvoll begegnen. So gesehen möge der Mittwochabend auch ein Vorbild für den politischen Diskurs generell sein.