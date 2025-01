Jägerin schoss auf Soldaten: Neuer Knalleffekt!

Was geschah wirklich in einem Kärntner Wald, als an einem Herbstabend eine Jägerin (68) und deutsche Bundeswehrsoldaten aufeinandertrafen? Die Frau fühlte sich von den Männern im Tarnanzug bedroht und gab einen Schuss ab. Jetzt bringt ein neues Gutachten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt mehr Licht ins Dunkel.