29 Millionen Kalkulationen für perfektes Erlebnis

Mehr Teilnehmer, aber mehr Platz für jeden Läufer. Was auf den ersten Klang wie ein Paradoxon klingt, wird heuer beim Vienna City Marathon am 6. April umgesetzt werden. Zu verdanken ist das Marcel Altenburg, „Massen-Wissenschaftler“ an der Universität Manchester, der mit 29 Millionen Kalkulationen das perfekte Rennen berechnete.