„Strickschiff“ sticht zum fünften Mal in See

Seelos lebt mittlerweile wieder in Tirol, kommt aber immer noch gerne ins Burgenland. Am 1. Juni geht Gabi Seelos mit Handarbeitsbegeisterten zum gemeinsam Häkeln, Stricken und für Wollarbeiten aufs Schiff. Am Queen Liner am Neusiedler See trefen sich wieder Do-it-yourself-Freunde zum gemeinsamen Handarbeiten. „An Ausstellerständen können die neuesten Produkte begutachtet und gekauft werden“, freut sich Seelos. Abfahrt ist übrigens in Mörbisch.C.TitzAnmeldung unter strickschiff@gmail.com