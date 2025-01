Rumänische Brüder gingen mit Flex auf Diebestour

Rührselige Geschichte von kranker Mutter

Im Prozess am Landesgericht Feldkirch folgte die große Reue. „Es tut mir wahnsinnig leid, was ich getan habe“, entschuldigt sich der 36-Jährige. Bis zum Schluss der Verhandlung behauptet er, sich aufgrund seiner „Kifferei“ nur an einen Diebstahl zu erinnern. Weitaus rührseliger ist die Erklärung des siebenfach vorbestraften und hafterfahrenen Zweitangeklagten. „Meine Mutter hatte einen Herzinfarkt. Außerdem leidet sie an Krebs. Ich habe die Fahrräder nur gestohlen, um für sie Medikamente zu kaufen.“ Pro weiterverkauftem Bike habe er nur zwischen 70 und 75 Euro kassiert, jammert der 24-Jährige und bittet um ein mildes Urteil. Auch habe er sich bei der Polizei kooperativ gezeigt, wodurch einige Fahrräder wieder an deren Besitzer übergeben werden konnten.