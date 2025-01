Antrag auf Familienkarte schon in Schwangerschaft

Angebot an Kursen für werdende Eltern

Ein Highlight der neuen „Erstkarte“ seien die Elternbildungsgutscheine, die werdende Eltern bereits in der Schwangerschaft erhalten. Diese sollen dazu beitragen, Wissen und Sicherheit für den neuen Lebensabschnitt zu vermitteln. Die pränatale Phase ist oft von Unsicherheiten geprägt – hier setzt das Familienreferat des Landes an und bietet ein breites Spektrum an geförderten Kursen und Vorträgen an. Die Themen reichen von „Starke Eltern – starke Kinder“ bis hin zu „Kommunikation mit dem Baby“.