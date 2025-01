Bekommt Bürgermeisterin in NÖ nun „kalte(n) Fußi“?

Fußi will von ganz unten die ÖVP-Absolute brechen

Auch wenn die Temperaturen in der idyllischen Gesundheitsgemeinde frisch sind, rechnet Göll nicht damit, sich (einen) „kalte(n) Fußi“ zu holen: „Er kommt bei unseren Bürgern nicht an und hat sich mit seinem Verhalten und diversen Aussagen ins Aus geschossen.“ Fußi betont, dass er als Letzter auf der Liste so gut wie keine Chance auf ein Mandat habe: „Aber ich will sehen, ob man dort die ÖVP-Absolute brechen kann.“