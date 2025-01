Mangelnde Nachfrage lässt jetzt die Preise purzeln

Ein Eigenheim im Grünen ist für viele Burgenländer nicht mehr leistbar. Um erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, stampfen gemeinnützige Wohnbaugesellschaften wie die „Neue Eisenstädter“ (NEBAU) Reihenhäuser und Doppelhaushälften aus dem Boden, die man durch Mietkauf erwerben kann – etwa in Zagersdorf, Purbach und St. Margarethen. Doch die Gesamtmiete der Objekte ist so hoch, dass sich die Bevölkerung gelackmeiert fühlt. Schließlich predigen Wohnbau-Finanzexperten, dass der Anteil der Miete vom Haushaltseinkommen allerhöchstens 40 Prozent ausmachen soll! Für eine Jungfamilie mit zwei kleinen Kindern und nur einem vollzeitarbeitenden Elternteil ist das bei einem mittleren Haushaltseinkommen von 2500 Euro netto pro Monat praktisch unmöglich. Kein Wunder also, dass der Unmut in den Gemeinden wächst und von „unverschämt teuren Spekulationsbauten“ die Rede ist, die bloß zu „unnötigem Wohnraum-Leerständen“ beitragen würden.