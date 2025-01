Gästeliste: Keine Opernredoute ohne die Lugners

Am Samstag ist wohl der wichtigste Abend des gesellschaftlichen Jahres in der Steiermark: Wer geht wohin, wer trifft auf wen? Auswahl gibt es genügend – und die ist durchaus auch symbolkräftig. Die Hälfte der Landesregierung hat sich für die Opernredoute in Graz angekündigt: Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, Landesrat Karlheinz Kornhäusl – ein Stammgast seit eh und je – sowie Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl vertreten die ÖVP, Landesrat Hannes Amesbauer die FPÖ.