Solitär: Der beste Weg zum Sieg!

Solitär ist mehr als nur ein Zeitvertreib am Computer oder auf dem Smartphone. Es ist ein strategisches Kartenspiel, das Geduld, Konzentration und eine Prise Glück erfordert. Viele kennen Solitär aus den klassischen Windows-Zeiten, doch mittlerweile ist das Spiel auch online, wie auf spiele.krone.at, ein echter Dauerbrenner. Doch wie funktioniert Solitär eigentlich genau? Und gibt es Tricks, um die Chancen auf den Sieg zu erhöhen? Was ist schiefgelaufen, wenn das Spiel einfach nicht aufgehen will? Hier gibt es das geballte Solitär-Insider-Wissen.