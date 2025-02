Mit diesen Geschenken punkten Sie am Valentinstag

Der Valentinstag steht vor der Tür und schon längst ist er nicht nur zu einem Fixpunkt im Kalender vieler Liebespaare geworden, sondern auch in jenem von Floristen und Süßwarenhändler. Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research planen zwei Drittel der Österreicher, heuer zu diesem Anlass Geschenke zu kaufen. „Im Schnitt werden 70 Euro für Geschenke ausgegeben. Im Vorjahr waren es 71 Euro, vor drei Jahren lag dieser Wert sogar noch bei 84 Euro. Trotz des Rückgangs sind die Mehreinnahmen für den Handel von rund 150 Millionen Euro respektabel“, fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die Ergebnisse zusammen.