„Ich möchte Jugendlichen Chancen verschaffen“

Jugendlichen Lehrstellen vermitteln

Und was steht am Stundenplan? „An drei Tagen die Woche findet vier Stunden lang Unterricht statt“, so der Döblinger. Inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Finanzwissen und Bewerbungstraining. Ziel ist es, die jungen Menschen an Firmen zu vermitteln, die über freie Lehrstellen verfügen. „Ich habe bereits gute Kontakte zu großen Firmen, wie Almdudler zum Beispiel“, sagt Orth.