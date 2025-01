In Wien verhandeln nur Salzburgs Blaue

Diese Woche nehmen die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in Wien Fahrt auf. Nachdem der Budgetrahmen abgesteckt ist, geht es in 13 Untergruppen an die Detailarbeit. Was dabei auffällt: Salzburg ist dabei nur auf FPÖ-Seite vertreten. Bei den ausladenden schwarz-rot-pinken Verhandlungen zuvor ist das noch anders gewesen. In der ÖVP spricht jetzt aber aus Salzburg niemand mehr mit.