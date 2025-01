Pleite für Austria Lustenau im ersten Testspiel

Gleich mit 1:5 kam Austria Lustenau im ersten Testspiel gegen den FC Vaduz unter die Räder. Auf dem Kunstrasenplatz des Vaduzer Rheinparkstadions gelang Namory Cisse der einzige Treffer für die Austria. Für die Liechtensteiner war es der letzte Test vor dem Frühjahrsstart in der Challenge-League, für die Austria hingegen der erste in diesem Jahr. „Es war klar, dass sie deshalb viel weiter sind als wir“, will Lustenau-Trainer Markus Mader das Ergebnis nicht zu sehr in die Waagschale legen. Dem Coach missfiel jedoch, dass sein Team vor der Pause nicht richtig am Platz war und der FC Vaduz aus vier Chancen vier Tore kreierte. „Das war viel zu einfach, da hat die Abstimmung nicht gepasst.“