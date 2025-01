Spektakulärste Kamerafahrt? Trio entzückt Ski-Fans

„Der Puls steigt, wenn ich dran denke“, sagte Neureuther vor seiner Premiere in Wengen. Noch nie zuvor war die ehemalige deutsche Ski-Legende den Schweizer Lauberhornberg hinuntergefahren. Kein Wunder, war er doch in seiner aktiven Karriere stets in den technischen Bewerben am Start. Letztes Jahr waren Beat Feuz und Marc Berthod noch zu zweit als Kameramänner unterwegs. Heute hatten sie Verstärkung. „Die große Frage wird sein, ob der Deutsche das Tempo von uns Schweizern einigermaßen mithalten kann“, scherzte Feuz.