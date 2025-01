Kehrt dieser Ort in den Ski-Weltcup zurück?

„Wir wollen zurück in den Weltcup.“ Das hörte man in den vergangenen Jahren des Öfteren aus Zell am See. Durch die neuesten Entwicklungen in Lienz – der Lift wurde geschlossen – sind die Chancen der Pinzgauer jetzt aber durchaus gestiegen. Die Pläne des SC Zell am See sind ohnehin ambitioniert. Man will Spektakel bieten.