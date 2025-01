Flachau hätte sich das Doppel verdient

Die Genehmigung für den Ausbau des Flutlichts liegt bei den Pongauern schon längst in der Schublade. „Wir könnten jederzeit anfangen“, sagt Hettegger, der nur mehr auf das „Go“ der FIS wartet. Das nächtliche Doppel würde in Kombination mit Zauchensee – die Pongauer wechseln sich im Rhythmus von zwei Jahren mit St. Anton ab – genau den Nerv des Weltverbands treffen. Binnen weniger Tage würden alle vier Disziplinen über die Bühne gehen. All das nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Kurze Wege, viel Spektakel. „Und nachhaltiger ist es auch“, weiß Hettegger, dessen Team sich die Erweiterung Art auch verdient hätte.