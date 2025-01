Kylie Jenner ist es „sehr ernst“ mit Chalamet

„Möchte an seiner Seite sein“

Aus gutem Grund, wie ein Insider jetzt dem „People“-Magazin verriet. Denn aktuell sei Kylie „wirklich bemüht“, ihren Freund Timothée Chalamet in seiner Karriere zu unterstützen, weshalb sie auch mit ihm die Golden Globes besuchte, aber nicht mit ihm am Red Carpet posierte.