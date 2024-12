Weihnachten ohne Timothée Chalamet für Kylie!

Bei gemeinsamen Auftritten zeigen sich die Stars immer wieder turtelnd und verliebt. Nun verrät der „Dune“-Darsteller allerdings, dass er Weihnachten in New York feiern wird, um Zeit mit seiner kleinen Nichte zu verbringen. Im September hatte seine Schwester Pauline Chalamet ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Kylie dagegen wird die Feiertage vermutlich zu Hause in Kalifornien mit ihrer Familie verbringen.