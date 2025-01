Patienten sterben in britischen Spitälern am Gang

„Patientensicherheit gefährdet“

Neun von zehn Krankenpfleger gaben demnach an, dass „die Patientensicherheit gefährdet“ sei, zwei Drittel der Befragten erklärten, dass sie sich „täglich“ an „überfüllten oder ungeeigneten Orten“ um ihre Patienten kümmern müssten – etwa auf dem Gang der Spitäler, in umgebauten Schränken oder sogar auf Parkplätzen und in Waschräumen. Diese Zustände seien „keine Ausnahme, sondern die Regel“, erklärte etwa eine Krankenschwester aus Ostengland.