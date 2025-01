Zimmerbrand: Wohnblock musste evakuiert werden

In weiterer Folge konnte das Feuer von den Einsatzkräften der Feuerwehr Dornbirn rasch gelöscht werden. Am betroffenen Zimmer entstand zwar erheblicher Sachschaden, am Ende konnten aber alle evakuierten Personen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.