Rose widerspricht Rangnick

„Habe auch keinen Unsinn erzählt“

Wirklich glücklich scheint Leipzig-Coach Rose mit Rangnicks Interview trotzdem nicht zu sein. Am Freitag fühlte er sich im Rahmen eines Medientermins bemüßigt, zu konstatieren, dass Rangnicks Aussagen geradezu falsch seine. „Es ist nicht richtig, dass das länger dauern kann“ (was Rangnick so auch nicht gesagt hat, Anm.), meinte Rose. Und weiter: „Ich habe damals auch keinen Unsinn erzählt, sondern das, was Fakt ist. Wir haben große Hoffnung, dass er am Samstag schon wieder trainieren kann.“