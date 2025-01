Das tun die Politiker bis zur ersten Hochrechnung

Hofer selbst hat schon am vorgezogenen Wahltag seine Stimme abgegeben. Trotzdem begleitet er seine Frau zum Gemeindeamt in Pinkafeld: „Zu Mittag werden wir daheim essen und auf die ersten Wahlergebnisse, die aus Sprengeln hereinkommen, warten. Am frühen Nachmittag brechen wir nach Eisenstadt auf.“ Ob er ein Stoßgebet zum Himmel schicken wird? „Die hebe ich mir für Notsituationen auf. Eine solche wird es heute hoffentlich nicht geben. Am Abend werde ich mich aber beim Herrgott bedanken, dass wir einen so positiven Wahlkampf erleben durften. Mein Motto: Ich gewinne auf jeden Fall – entweder die Wahl oder an Zeit.“