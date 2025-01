Zum Jubiläum gratulieren auch die 19 Ur-Ur-Enkel

Tür an Tür mit dem „Engel“

„Der Herrgott war mir mein ganzes Leben eine starke Stütze und ein guter Begleiter.“ Seit vielen Jahren ist aber auch ihre Nachbarin Rosa Ameringer an ihrer Seite. „Ein Engel“, so Steiner. Seit 1974 wohnen sie Tür an Tür. Mittlerweile sind die beiden die einzigen Bewohner des Gemeindehauses, wo einst sogar 21 Familien wohnten. In Ebensee trifft man Rosina und Rosa beim Einkauf oder beim Spaziergang zur Steinwändkapelle.