Polizeischülerin verhinderte Anschlag auf Kollegen

Sie konnte kaum ihren Ohren trauen: Am Weg in die Polizeischule hörte eine Lehrgangsteilnehmerin in einem Linzer Linienbus ein seltsames Selbstgespräch eines Mannes. Sie bekam mit, wie der 59-jährige Linzer darüber sprach, dass er am selben Tag einen Termin bei der Landespolizeidirektion habe. Gegen ihn bestehe ein Waffenverbot und er habe noch zwei Waffen zu Hause. Beim Aussteigen soll der Verdächtige außerdem gesagt haben, dass er, sollte er jemanden umbringen, einen Polizisten umbringen werde.