„Ich traue uns bei dieser WM sehr viel zu“

Österreichs Handball-Team prallt bei der WM in Porec am Samstagabend auf Titelmitfavorit Frankreich. Für Kreis Tobias Wagner wird es als ehemaliger Toulouse-Legionär gegen den Rekordchampion ganz besonders. Der Leistungsträger sieht trotz Ausfall von Zivkovic auch in der Hauptrunde gute Chancen.