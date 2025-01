Zuckerkranke Emma muss um Krabbelstube kämpfen

Diabetes – die Diagnose kam, als Emma gerade in der Eingewöhnungsphase in der Krabbelstube war. „Und dann durfte sie nicht zurückkehren“, sind die Eltern der 22 Monate jungen Schleißheimerin sauer. Denn seitens der Krabbelstube hieß es, dass Emma nur dann in die Gruppe zurückkehren könne, wenn eine zusätzliche Betreuerin aufgenommen wird.