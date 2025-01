Was bedeutet das Aus für Vorarlberg?

723 waren in Bildungskarenz

Die Zahl der Vorarlberger und Vorarlbergerinnen in Bildungskarenz ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen – wenn auch nur in geringem Ausmaß. Laut aktuellen Zahlen des AMS befanden sich von Jänner bis September des vergangenen Jahres 723 Menschen in Bildungskarenz. Österreichweit wurden im vergangenen Jahr rund 22.300 Anträge genehmigt. Genutzt wird das Angebot vor allem von Frauen, wie auch der Rechnungshof feststellte: 74 Prozent der Bezieher sind weiblich.