Eishockey-Legende Dobida mit 95 Jahren verstorben

1984 wurde Hans Dobida schließlich das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen, 2004 nahm ihn das deutsche Eishockeymuseum in die Hall of Fame in der Kategorie Offizieller auf, 2007 erfolgte die Aufnahme in die Hall of Fame der IIHF in der Kategorie Funktionäre.