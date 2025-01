Klinik Oberwart baut robotische Chirurgie aus

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Einen Vorwärtsschub für den Standort erwartet sich auch Franz Ölller, kaufmännischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland. „Ziel ist es, in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, HNO sowie in der Chirurgie ein robotisch-chirurgisches Zentrum in Österreich zu etablieren. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bringt auch in der onkologischen Versorgung große Vorteile“, so Öller.