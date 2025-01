Brad Pitt reagiert schockiert auf Fake-Pitt-Betrug

Betrüger sehr überzeugend

Anne war anfangs selbst misstrauisch, dass man sie hereinlegen will. Doch die Betrüger entpuppten sich als zu überzeugend: „Ich kenne mich kaum mit Social Media aus und hab nicht verstanden, was da alles möglich ist.“ Als sich dann „Brad“ auch noch direkt bei ihr meldete, war die 53-Jährige unsterblich verknallt. Nicht nur überwies sie 830.000 Euro für die angeblichen Behandlungskosten ihres berühmten Lovers, sie ließ sich sogar von ihrem Ehemann scheiden: „Ich war in ihn verliebt, weil er wusste, wie man mit einer Frau spricht.“