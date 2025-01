Millionärsgattin verliebte sich in Fake-Brad-Pitt

Über den unfassbaren Betrugsfall berichteten zunächst französische Medien. Das Opfer meldete sich sogar selbst im Fernsehen. Die 53-Jährige berichtete dort über ihre „Beziehung“ zum vermeintlichen Schauspieler, der in den sozialen Medien auf sie aufmerksam geworden war. Nach einem Posting über einen Ausflug in ein französisches Skigebiet im Jahr 2023 bekam Anne eine Nachricht von „Jane Etta Pitt“. So heißt Brad Pitts Mutter. Der Mime meldete sich am nächsten Tag höchstpersönlich und begann mit seinen Schmeicheleien.