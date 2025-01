Photovoltaik-Pflicht für Neubauten in Linz kommt

Mitten im Wahlkampf für die Bürgermeister-Stichwahl in Linz am 26. Jänner kommt von SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer eine spannende Ankündigung: Künftig sollen bei allen Neubauten in der Landeshauptstadt Photovoltaikanlagen verpflichtend werden, ließ er am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz wissen.