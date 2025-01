Die Sage, die hinter dem steinernen Fischer steckt

Der aus den „Rosenheim Cops“ bekannte Klagenfurter Schauspieler Max Müller geht seit 2023 in „Der Sagenjäger“ auf Spurensuche. Diese Suche treibt ihn quer durch ganz Österreich. Eine Folge hat Max nun in seiner Heimatstadt gedreht. „Der steinerne Fischer“ ist am 16. Februar im ORF zu sehen.