Fast ausverkauft: Sturm-Fans heiß auf den Start

Geht es nach Italo-Medien, wird bald mit Livano Comenencia nachgerüstet. So soll Sturm mit Juventus bereits in Verhandlungen stehen, um das 20-jährige Talent von Juve II an Land zu ziehen. Eine Ablöse von 1,7 Millionen Euro steht für den Niederländer im Raum. Happig für die wenigen Vertragsmonate.