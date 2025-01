Jetzt beginnt die Krankheitswelle zu rollen

Jetzt schlägt die Erkältungssaison so richtig zu: Knapp 40.000 Oberösterreicher sind aktuell bei der Gesundheitskasse (ÖGK) krankgemeldet, um 45 Prozent mehr als noch in der Woche zuvor. Die Medikamentenlager der Apotheken sind aber – anders als in den Vorjahren – heuer gut gefüllt.