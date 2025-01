Front im Anmarsch: Mittwoch bringt Neuschnee!

Vielerorts Schneefall ab Mittwochfrüh

In der ersten Nachthälfte zum Mittwoch zeigen sich noch oft die Sterne, allmählich ziehen immer mehr dichte Wolken auf und in den Morgenstunden breitet sich von Nordosten her ab den frühen Morgenstunden Schneefall auf viele Regionen aus. Auch tagsüber schneit es zumindest zeitweise, mit Schwerpunkt an der Alpennordseite.