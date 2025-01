Sabitzer-Aussagen: BVB-Boss giftet gegen Basler

Im „Sport1-Doppelpass“ zeigte sich Ex-Bayern-Kicker Basler am Sonntag äußerst angriffslustig und suchte sich dieses Mal Borussia Dortmund als Ziel aus: „Sahin hat doch dafür gesorgt, dass die alle demontiert wurden. Sabitzer, der letztes Jahr eine überragende Saison gespielt hat, der spielt die ersten zwei Spiele gar nicht. Der hat Dinge gemacht am Anfang der Saison, wo er einfach ein Zeichen setzen wollte, was für ein starker Trainer er ist.“