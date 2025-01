Probebohrungen für U2-Verlängerung gestartet

Geplant sind rund 40 Probebohrungen, die in der Quellenstraße beginnen und sich über die Gußriegelstraße, den Wasserturm Favoriten und die Schindlergründe bis zur Eibesbrunnergasse erstrecken. Der Umfang der Untersuchungen umfasst etwa 40 Bohrungen mit einer Tiefe von bis zu 55 Metern, die auch als Grundwassermessstellen genutzt werden. Die Arbeiten starten diese Woche in der Gußriegelstraße 2-4 und sollen voraussichtlich bis Juni 2025 dauern. Die gewonnenen Daten werden in einem geologischen 3D-Modell aufbereitet.