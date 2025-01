Indiana Pacers beenden Clevelands Siegesserie

LA-Teams wieder zu Hause

Nach den verheerenden Waldbränden soll am Montag (Nacht auf Dienstag MEZ) laut übereinstimmenden Medienberichten auch in Los Angeles wieder gespielt werden. Die Los Angeles Lakers, bei denen seit Ausbruch der Brände vergangenen Dienstag zwei Heimspiele abgesagt wurden, empfangen die San Antonio Spurs, die Clippers nach einem ausgefallenen Spiel die Miami Heat. Die Feuer haben bisher 24 Menschenleben gefordert. Lakers-Trainer JJ Redick hat wie viele andere Prominente das gemietete Haus seiner Familie in Pacific Palisades verloren.