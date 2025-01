Polizeipräsenz wirkte: Schutzzone wird verlängert

68-mal Suchtmittel sichergestellt

Die restlichen Anzeigen fielen auf sonstige Übertretungen. Bei den Kontrollen stellte die Polizei auch knapp 50 Personen fest, gegen die eine gerichtliche Aufenthaltsermittlung vorlag. Insgesamt 68-mal kam es in der Schutzzone zur Sicherstellung von Suchtmitteln. In Summe waren dies etwa 1,5 Kilogramm Cannabis, aber auch geringe Mengen an Kokain, XTC oder sonstigen Tabletten. Allein die Suchtmittel-Spürhunde der Polizeidiensthundeinspektion Graz erstöberten in den Schutzzonen Suchtmittel im Straßenverkaufswert von rund 27.000 Euro.