Grazer Volksgarten wird wieder zur Schutzzone

Ungenierter Drogenhandel, Pöbeleien, Gewalt: Die Lage im Volksgarten hat sich in den letzten Monaten wieder zugespitzt. Am Freitag verkündete Innenminister Gerhard Karner gemeinsam mit Landeshauptmann Christopher Drexler und Polizeispitzen, dass ab kommenden Montag im Problempark wieder eine Schutzzone in Kraft tritt.