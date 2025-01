Flammeninferno auf Bauernhof im Mühlviertel

Gegen 4.30 Uhr schrillten im Bezirk Freistadt die Sirenen. Der Besitzer eines Bauernhofes in Wartberg ob der Aist hatte Alarm geschlagen. Eine Halle, in der unter auch die Hackschnitzelheizung, eine Werkstatt, eine Garage und ein Pferdestall untergebracht waren, stand in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasend schnell auf das gesamte Gebäude aus.