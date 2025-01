„Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen“

Heute steht er ausgerechnet gegen Topteam Wels das erste Mal als Headcoach von BC Vienna an der Seitenlinie. „Aktuell müssen wir schauen, dass wir die Mannschaft stabilisieren, vor allem in der Defense“, verschließt Coffin die Augen vor der schwierigen Situation des Teams nicht. „Wir wollen Schritt für Schritt besser werden und den Einzug in die Play-offs schaffen.“ Auch den Vergleich mit den Besten scheut er nicht: „Oberwart hatte letzte Saison auch viele Verletzte und ist am Ende Meister geworden.“