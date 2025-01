„Es gibt keinen Weg, ein Tier liebevoll zu töten“

Was würdest du dir vonseiten der Politik in Bezug auf die Tierschutzgesetzgebung wünschen?

Ich wünsche mir, dass die Politik das Tierwohl endlich über wirtschaftliche Interessen stellt. Schweinehaltung auf Vollspaltenböden sollte verboten werden, ebenso wie lange Tiertransporte oder Käfighaltung. Es fehlt nicht an Wissen oder Alternativen, sondern am politischen Willen, diese umzusetzen.