Hertel und Ventre: Warme Unterhosen und Biereis

Eisige Temperaturen sind für eingefleischte „Wenn die Musi spielt“-Fans kein Hindernis, sich auch heuer wieder(17. & 18. Jänner) in Bad Kleinkirchheim ins Getümmel zu werfen. Beim alljährlichen Winter Open Air steht alles auf der Bühne, was in Schlager und Volksmusik Rang und Namen hat. Was gegen die Eiseskälte hilft, weiß das Moderationsduo Stefanie Hertel und Marco Ventre. „Warme Unterhosen – das ist das einzige, was hilft“, lacht Hertel. „Wärmepads. Überall. An jeder Stelle am Körper. Fußsohlen, Rücken, Oberarme“, fügt Ventre hinzu. Was den Zauber der im ORF und MDR übertragenen Veranstaltung – trotz der Kälte – ausmacht? „Es ist eine riesige Après-Ski-Party. Die Leute sind alle wahnsinnig gut drauf. Sind sie im Sommer auch, aber im Winter ist es nochmal eine andere Stimmung vor dieser frostigen Bühne“, weiß Hertel. „Ich glaub’ das ist die einzige Fernsehshow, wo die Leute im Publikum mit Jausenrucksäcken kommen. Da werden Flachmänner herumgereicht, da lernen sich Leute kennen, die sich vorher nicht gekannt haben. Und die Party geht noch weiter, wenn wir schon längst das Gelände verlassen haben“, erzählt Ventre. „Und sie beginnt ja sehr früh. Die Menschen stehen da stundenlang, letztes Jahr sogar bei Minus 17 Grad. Da ist damals sogar das Bier gefroren“, erinnert sich seine Kollegin.