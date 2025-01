„Unerfahrenheit“ bremst Rädlers Optimismus nicht

Niederwieser nicht dabei

Auch Nina Ortlieb, die am Donnerstag doch sehr unter den Pistenbedingungen gelitten hatte, will heute einen Schritt in Richtung Saalbach machen. Zudem darf auch Magdalena Egger – nach Trainerentscheid – erstmals in St. Anton eine Weltcupabfahrt bestreiten. Anders als Michelle Niederwieser – die Bucherin ist am Freitag bereits per Zug abgereist.